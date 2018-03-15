記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

嘉義國際藝術紀錄影展 CIADFF邁入第5年，今年共計有45部國內外藝術紀錄片參展，3月17日至4月1日(每週五、六、日)將在嘉義市立博物館1樓放映室登場。場場免費以外，還邀請多達12位國際影人來台出席，創下歷屆影展之最。

14日上午記者會，市長涂醒哲、藝術總監黃明川導演邀請市民朋友一起來欣賞影展，感受嘉義市獨有的藝術文化。

涂市長致詞表示，本次藝術紀錄片影展以「找不到的我（Lost Pieces of Me）」為主題，聚焦於自我與外在環境之連結。展出的45部紀錄影像中，包含4部世界首映、12部亞洲首映、2部台灣首映，還有15部影展首映，相當難得。

黃導演指出，台灣不乏紀錄片影展，但各大影展多藉競賽吸引人潮。嘉義國際藝術紀錄影展雖預算不高，但主題性強、策展期長，像今年主題「找不到的我」，早在去年就已訂好。因此在國際、尤其在歐洲已相當知名，影展中多部影片亦由國際導演主動聯繫提供。

本屆影展以社會關懷、藝術鑑賞及個人探索角度切入，包含六大放映單元「人群摸索（Puzzled Mass）」、「揮灑大前程（Ultra Destiny）」、「地理漂流（Drifting Geography）」、「藝術螺旋（Art Spiral）」、「法國全景窗（Narration de la France）」以及「喀什海默爾大師專題（Behind the Master: Manfred Kirchheimer）」。

二度參展的印度導演Rafeeq Ellias，將帶來最新製作的全球首映作品《我的老喬啊What Man, Joe!》，描述印度籍喪禮樂手Joe的一生奮鬥。不僅導演應邀來台，片中主角Joe（Joseph Valerian Vessoakar）及剪輯師Abhro Banerjee也將出席，豪華陣容創下影展新紀錄。

本屆影展共邀請12位國際影人來台出席，包含加拿大導演秋旻Doris Liu、印度導演Rafeeq Ellias、印度樂手Joseph Valerian Vessoakar、印度剪輯師Abhro Banerjee、荷蘭導演Stephane Kaas、荷蘭劇作家Rutger Lemm、捷克導演Marketa Tomanova、旅美台籍藝術家楊金池、香港導演馬智恆、香港攝影師黃瑋納及南韓藝術家崔旴嵐，重量級國際策展人湯尼·雷恩（Tony Rayns）亦破格獲邀來台。

「2018嘉義國際藝術紀錄影展」所有場次皆免費入場。6場教育推廣放映場次，將於承億小鎮慢讀和25×40藝文空間巡迴放映，還有2場校園推廣講座、2場選片指南、1場大師專題講座和2場藝術紀錄片論壇。更多活動詳情，請上活動網站（http://2018.chiayi.film/）與活動官方Facebook（https://www.facebook.com/ciadff）查詢。