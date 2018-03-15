▲婁燁擔綱今年台北電影獎評審團主席。（圖／北影，2018.03.14）

2018「第20屆台北電影節」，即將在6月28日至7月14日展開，備受矚目的雙競賽今（14）日公布評審團主席名單，台北電影獎評審團主席由中國導演婁燁擔任，而國際新導演競賽評審團主席則由「台灣新電影保母」剪接師廖慶松擔任。

婁燁以《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》、《推拿》等電影，受到世界各大影展與觀眾的喜愛及肯定，更被視為中國第六代導演的代表人物。他與台北電影節也結緣甚早，2007年曾擔任台北電影節國際青年導演競賽的評審，2014年也帶著《推拿》來到台北電影節放映。

近期他剛結束新片《蘭心大劇院》的拍攝，這次再度接到台北電影節的邀請，他說：「很高興，也很榮幸能夠再次為台北電影節工作，期待能在台北看到更多好電影。」

▲廖慶松是本屆國際新導演競賽評審團主席。（圖／北影，2018.03.14）

至於廖慶松則是侯孝賢導演的長期工作夥伴，近年也頻繁與新銳導演合作，包括黃熙《強尼‧凱克》、紀岳君紀錄片《徐自強的練習題》等，陪伴許多電影人度過創作初期的摸索時光，亦致力於電影教育與經驗傳承。

2018台北電影獎將於3月30日截止報名，入選名單預計於5月14日公布，並在7月14日舉行頒獎典禮公布得獎名單。2018國際新導演競賽於3月30日截止報名，5月8日公布入選名單，7月3日舉行頒獎典禮公布得獎名單。報名資訊請見台北電影節官網http://www.taipeiff.taipei/ 。