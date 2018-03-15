紅襪在今(15)日的熱身賽上對上雙城，我國旅美好手林子偉本場在7局上場代打，不過可惜兩次打擊機會都遭到三振，目前打擊率已經降到1成48，紅襪終場以2:1贏球。

林子偉此役從板凳出發，6局下替補上場守二壘，7局上接替打第2棒，但面對雙城投手Alan Busenitz卻遭到三振，9局上雙城投手換成Nick Anderson，但林子偉還是被「K」掉，2個打數都未能敲安。

紅襪本場派出王牌左投Chris Sale(塞爾)先發，結果他本場主投5局，僅被敲2安、還送出7次三振，表現非常完美，也將自己的春訓防禦率降到只有1。

至於打線方面，紅襪這一場主要的攻勢都發生在2、3局，發別靠著Mookie Betts的安打以及Tyler Duffey的陽春砲得到兩分。