NBA／「浪花兄弟」都受傷！ 將至少缺席4戰NOWnews今日新聞 (2018-03-15 08:10)
勇士當家射手「湯神」Klay Thompson在昨天敗給灰狼的比賽中傷到了右拇指，檢查後發現有骨折的現象，目前卻將至少得缺席4場比賽。如此一來在接下來的4戰，勇士將在沒有「浪花兄弟」的情況下，來面對聯盟列強。
Yahoo體育記者Shams Charania在報導中指出，Thompson的傷勢最快要休息幾天，最遲則可能要缺席兩個星期，不過應該在本月底前就能回歸。
而與此同時，Stephen Curry也因為右腳踝傷勢而導致他必須休息一周，這也表著在接下來的4場比賽，「浪花兄弟」都無法出賽，這無疑讓勇士的人手變得更為緊缺。
Thompson本季場均19.7分，投籃命中率為44.3％，而他防守端帶給球隊的作用並不小於他的神射，因為他每晚幾乎都必須看防對方的最佳後衛，可說是聯盟頂級的「3D」球員。
不過勇士目前還領先西區第3的拓荒者多達10場，而總教練Steve Kerr過去也曾表示他並不在乎西區第一的寶座，所以接下來的最後幾場例行賽，他很可能會讓主力球員們好好休息、恢復傷勢，將注意力擺在季後賽上。
勇士在這4場的對手分別是：湖人、國王、太陽、馬刺。
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