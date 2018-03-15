鼓鼓親做冰淇淋 甜送粉絲情人節禮物NOWnews今日新聞 (2018-03-15 08:30)
鼓鼓人氣爆棚，白色情人節的14日，受邀為知名冰品的概念店上海光啟城店擔任一日店長。他親自製作限量發售的「DIY哈根達斯鼓鼓丹麥筒」，摩登現代的活力氛圍彌漫整個現場，歌迷紛紛從各地趕來和鼓鼓甜蜜共度情人節，現場氣氛嗨翻，吸引許多路人駐足。
鼓鼓去年首次獨挑大樑，主持相信音樂自製節目《鼓掌叫好》，深受學生族群及上班族喜愛，節目中獨家揭露天團、天王天后、以及男神女神的美食潮流地圖，凡介紹過的店家都成為新一代「朝聖景點」。經驗滿滿的他現場做起霜淇淋也是得心應手，他說：「我覺得製作的過程非常有趣，DIY區擺放著各種造型和配飾素材，我可以根據自己的喜好來挑選和設計，做出我的專屬款式，我覺得非常獨特，非常酷，會讓人忍不住想拍照。」
鼓鼓透露平時就超愛吃冰淇淋，是一個不折不扣的吃貨，台下的粉絲們展現超高熱情，火速將鼓鼓款冰淇淋視作瘋搶對象，服務五星的「店長」鼓鼓也積極回應歌迷超高熱情，親手製作冰淇淋遞給歌迷並和大家一一合影。
▲鼓鼓透露本身就是愛吃冰淇淋的人。（圖／相信音樂提供 , 2018.03.14）
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