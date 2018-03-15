波音737型客機產量 破世界紀錄中央社 (2018-03-15 08:39)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）根據美國航空巨擘波音公司發布的新聞稿，波音737型客機的生產量已達1萬架，是當今全球生產數量首達1萬架的商用噴射機型，打破金氏世界紀錄。
波音公司（Boeing）在當地時間13日發布的新聞稿指出，第1萬架的波音737型客機，是撥交給美國西南航空公司（Southwest Airlines）的波音737 MAX 8。
2006年，波音也曾慶祝第5000架波音737型客機出廠的金氏世界紀錄（Guinness World Records），短短12年，737型客機的產量達到1萬架，再創新高。
金氏世界紀錄鑑定人恩普里克（Michael Empric）說，波音締造這項新里程碑的速度令人印象深刻，很興奮再次認可波音737型客機，以及這款機型在民航界所扮演的重要角色。
據波音公司統計，波音737型客機的飛行哩程已超過1220億哩，相當於繞飛地球500萬次，曾搭乘波音737型客機的旅客超過220億人次，約每隔1.5秒，就有一架波音737型客機起飛或降落。
波音公司指出，波音將增加737型客機的產量，由每月47架提升至52架，由於波音737型客機新機種737 MAX系列的銷售，目前737型客機的訂單超過4600架。（編輯：屈享平）1070315
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
蜜蜂工坊 蜂巢蜜．蜜蜂工坊 蜂蜜醋．蜜蜂工坊 700g．蜜蜂工坊 BeeHouse．蜜蜂工坊 BeeTouched．蜜蜂工坊 野生蜜．蜜蜂工坊 柳橙蜜．蜜蜂工坊 蜂蜜．蜜蜂工坊 花源蜂蜜．蜜蜂工坊 台灣．蜜蜂工坊 SOD 蜂蜜．蜜蜂工坊 春蜜．蜜蜂工坊 蜂蜜 MOMO．蜜蜂工坊 阿里山．蜜蜂工坊 花粉．蜜蜂工坊 台灣柳橙蜜．蜜蜂工坊 純粹蜂蜜．蜜蜂工坊 蜂王漿．蜜蜂工坊 蜂王漿膠囊．蜜蜂工坊 手作蜂蜜．蜜蜂工坊 玫瑰花蜜．蜜蜂工坊 黃金蜂蜜．蜜蜂工坊 黃金．蜜蜂工坊 蜂蜜 350g．蜜蜂工坊 sod．蜜蜂工坊 酵素．蜜蜂工坊 柳橙．蜜蜂工坊 自然蜂巢蜜．蜜蜂工坊 蜂蜜 700g．蜜蜂工坊 蜂膠
日式餐廳鮨野村獲頒米其林一星【中央社】
咖啡迷必看星巴克來台20年 幸福咖啡島特展【MOOK景點家】
台北米其林指南宣布 至少九間確定入榜【MOOK景點家】
鮨隆獲頒米其林一星【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》