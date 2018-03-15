（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）根據美國航空巨擘波音公司發布的新聞稿，波音737型客機的生產量已達1萬架，是當今全球生產數量首達1萬架的商用噴射機型，打破金氏世界紀錄。



波音公司（Boeing）在當地時間13日發布的新聞稿指出，第1萬架的波音737型客機，是撥交給美國西南航空公司（Southwest Airlines）的波音737 MAX 8。



2006年，波音也曾慶祝第5000架波音737型客機出廠的金氏世界紀錄（Guinness World Records），短短12年，737型客機的產量達到1萬架，再創新高。



金氏世界紀錄鑑定人恩普里克（Michael Empric）說，波音締造這項新里程碑的速度令人印象深刻，很興奮再次認可波音737型客機，以及這款機型在民航界所扮演的重要角色。



據波音公司統計，波音737型客機的飛行哩程已超過1220億哩，相當於繞飛地球500萬次，曾搭乘波音737型客機的旅客超過220億人次，約每隔1.5秒，就有一架波音737型客機起飛或降落。



波音公司指出，波音將增加737型客機的產量，由每月47架提升至52架，由於波音737型客機新機種737 MAX系列的銷售，目前737型客機的訂單超過4600架。（編輯：屈享平）1070315