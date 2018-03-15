（中央社塞內加爾達卡14日綜合外電報導）塞內加爾軍方發言人表示，一架軍用直升機今天晚間在南部墜落後，尋獲7名傷者，13人下落不明。



法新社報導，軍方發言人恩迪亞耶（Abdou Ndiaye）說，飛機在密席拉（Missirah）沿海地區一處紅樹林墜落後，機上20人中目前已尋獲7名傷者。



根據這名發言人，機上有4名機組人員。



他說：「此區的船夫救起7名乘客。」他還說13人失蹤，並且已在組織搜救行動。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070315