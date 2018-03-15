（中央社華盛頓14日綜合外電報導）針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒氣攻擊事件，美國白宮今天發表聲明，認同英國評估，俄羅斯應該負責，並支持英國驅逐23名俄羅斯外交官的決定。



路透社報導，白宮聲明指出，俄羅斯在這攻擊事件中的行為模式，「漠視國際間以法律規範為基礎的秩序，破壞世界各國的主權與安全，試圖顛覆與詆毀西方民主制度及進程」。



法新社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在安理會緊急會議上表示：「在英國發生的這起兩人受害、軍用神經毒氣攻擊事件，美國相信俄羅斯應該負責。」



4日發生在英國索爾茲伯里（Salisbury）的攻擊事件，造成前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒性命垂危。



美國總統川普已要求莫斯科對這起事件提供答覆，但並未指明莫斯科就是這起殺人未遂案的幕後黑手。



俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在安理會上重申莫斯科否認涉案，並且指稱這次攻擊事件是一種挑釁行為，意圖在世界盃足球賽與俄國總統大選前抹黑俄羅斯形象。



針對這起攻擊導致英俄之間各執一詞，英國今天要求安理會緊急開會，尋求支持。英國駐聯合國副大使艾倫（Jonathan Allen）表示毒氣攻擊是「受政府支持」。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070315