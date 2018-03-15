俄特務被毒殺 英驅逐23個俄外交官中廣新聞網 (2018-03-15 07:31)
俄羅斯涉嫌毒殺一個受英國庇護的俄羅斯前特務，英國要求俄羅斯解釋，俄羅斯相應不理，英國今天宣佈要驅逐23名俄羅斯外交官，他們被指控在英國從事地下情報活動，必須在一個禮拜內離境。（夏明珠報導）
英國到安理會指控俄羅斯在一個太平的英國城市，使用連戰爭時期都被禁止使用的恐怖武器。俄羅斯則說這是無中生有，它們會對英國的作法，給予適度回應。
除了驅逐外交官之外，英國首相梅伊也收回了對俄羅斯外長的邀訪，英國王室也取消出席今年俄羅斯世界盃的計畫。
這是自1985年一樁雙面間諜叛逃事件後，英國對俄羅斯最大動作的外交報復，他肇因於這個月初前俄羅斯特務斯克里帕爾父女中毒案，英國調查發現，他倆中了神經毒，那種軍用毒劑應該是出自俄羅斯國家實驗室，強烈懷疑攻擊是俄羅斯當局主使，斯克里帕爾父女尚未脫離險境，另外一個也接觸到毒物的警員，也還在醫院。
英國要求俄羅斯在期限內，對本案提出解釋，俄羅斯則要英國先拿出證據證明這件事和他們有關。
斯克里帕爾當過俄羅斯特務，後來被發現洩漏情報給英國，2010年透過間諜交換，獲得英國庇護。
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