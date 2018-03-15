俄總統大選專題報導（中央社莫斯科15日綜合外電報導）超過1億1000萬名俄羅斯選民將在18日選出下任總統。雖然多名候選人已正式登記參選，但擁有壓倒性支持的總統蒲亭，連任沒有懸念。



眼見勝券在握，蒲亭（Vladimir Putin）本人似也覺得無趣。一直以來，他的競選活動也極度乏味。



但18日的投票率將讓蒲亭憂心，因為若干民意調查顯示，投票率可能會低的尷尬，恐將引發外界質疑蒲亭長期掌權的合法性。



以下是美國有線電視新聞網（CNN）及歐洲新聞台（Euronews）網站整理的俄國總統大選要點。



●投票率是否重要？



為鞏固權力，蒲亭正尋求連任，爭取第4任總統任期。



由於缺乏真正的反對勢力，這位65歲的老練領導人，對接下來6年幾乎沒有提供任何願景，預料他也不會出席電視轉播的候選人辯論會。過去他參選時，也多次缺席辯論會。



但上述決定可能在這次大選引發後果。一場不像選舉的選舉，很難讓選民興奮。選舉結果幾無可能出現意外的情況下，蒲亭正與選民的冷感奮戰。



蒲亭的主要政敵納瓦尼（Alexei Navalny）被禁止參選。納瓦尼發起杯葛大選，獲眾多年輕族群支持。



克里姆林宮期望能於此次選舉達到黃金雙70，即70%的投票率與70%的得票率，以取得明確的民意授權，回擊批評俄國為獨裁國家的西方領導人。



但選舉當日不太可能出現雙70。根據俄國獨立機構拉瓦達民意測驗中心（Levada Center）去年11月的民調，僅24%受訪者表示一定會去投票，另有34%說「可能」去投票，但仍未決定。



俄羅斯並無最低有效投票率的規定，因此低投票率不會影響蒲亭連任。



●選舉關鍵議題為何？



蒲亭已經成為俄國體制的代名詞，民意調查再再顯示，即使政府滿意度低於50%，蒲亭的支持率仍極高。



對許多俄國人而言，經濟是關鍵議題之一。俄國通膨率自2014年起急升，實質薪資因此縮水，迫使俄國人在薪資低得可憐的狀況下拚命存款。



蒲亭面臨關鍵時刻之際，俄國經濟自去年開始擺脫衰退，通膨也獲控制。



俄羅斯國會上個月終於通過立法，自5月1日起調高最低薪資，比原先計畫提前約9個月。最低月薪將略增2000盧布（約新台幣1026元），達到「足以維生」的1萬1163盧布（約新台幣5775元）。



克里姆林宮宣稱這項法律是重大政治勝利，但聖彼得堡當地的分析家奧林匹瓦（Irina Meyer-Olimpieva）表示，這項調薪是「以小到可笑的幅度，調高低到令人難為情的最低薪資，來到勉強糊口的水準」。



●俄國選舉對西方世界的意涵為何？



在與西方強國，尤其是美國起爭執方面，蒲亭從不退卻，這是他本屆任期的一大特點，雖然此舉使西方世界視他為惡棍，他在國內卻因此成為英雄。



俄羅斯兼併原屬烏克蘭的克里米亞後遭國際制裁，對俄國造成嚴重影響，克里米亞事件也是俄國與歐洲關係緊張的主要癥結。然而，克里姆林宮卻以模糊的法律詮釋，將選舉日期延至3月18日，正是俄國併吞克里米亞4周年的日期。



這是蒲亭個人歷史記錄著名的一頁：拉瓦達中心的民調顯示，俄國兼併克里米亞後，蒲亭的支持率從69%驟升至80%。俄羅斯經濟隨後陷入長達兩年多的衰退，但蒲亭人氣不減。



以鐵腕領導著稱的蒲亭，似指望藉由3月18日這天舉行選舉，吸引選民目光，拉高這場勝負已定的選舉投票率。



●誰將與蒲亭角逐總統大位？



除了較不知名的右翼政治人物及共產黨候選人外，雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）是這次選舉少數可供選擇的人選之一。



但是到目前為止，這位中間偏右的政治人物仍缺乏民眾支持。他2012年未能獲得可供核實的足夠連署人數，而無法正式登記參選總統。



蘇布查克（Ksenia Sobchak）是唯一的女性角逐者，她也把自己塑造成強烈「反體制」、與所有人立場相左的候選人。



●納瓦尼將何去何從？



納瓦尼批評克里姆林宮一向毫不留情，他要傳達的主要訊息是力抗貪腐。這位反體制人物領導無數反政府的抗議活動，往往因此遭到逮捕及拘留。



41歲的他在2016年底宣布參選，並收集了登記所需的10萬名支持者連署。但中央選舉委員會以他有犯罪紀錄為由，不讓他登記參選。



納瓦尼上訴至最高法院後遭駁回，他後來又向憲法法院提出上訴，同樣以被駁回收場。納瓦尼隨後呼籲選民杯葛2018年的總統大選。



●若蒲亭成功連任



俄羅斯這位現任領導人將獲得第4任期。蒲亭2000年首次當選總統，2008年改任總理，以尊重總統只能連任一次的憲法規定。但麥維德夫（Dmitry Medvedev）2012年總統卸任後，俄國國會將總統任期由原本的4年延長至6年。這意味著蒲亭可以持續掌權至2024年，屆時他72歲。



●俄羅斯人如何投票？



俄羅斯境內合格選民將近1億900萬人，全國約有9萬4500座投票所，海外則有180萬名選民，369個投票所。



選民只需在他們心儀的候選人名字旁的空格打勾後，投下選票即可。



候選人必須獲得過半選票才能直接當選，否則票數最多的前兩名將進入3週後的第2輪投票。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐崇哲）1070315