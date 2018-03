(中央社莫斯科15日綜合外電報導)俄羅斯總統蒲亭出身蘇聯特務組織,一身舊時代色彩,卻打造了年輕人也折服的新俄國。當同齡人準備退休輕鬆度日時,65歲的蒲亭不言退,要繼續留在名利場,當個「現代沙皇」。



美國雙週刊「紐約書評」(The New York Review of Books)報導,過去18年,蒲亭(Vladimir Putin)當了14年總統,另4年則是擔任總理。現在他是國際間響噹噹的人物,年輕世代也只認識他主政後的俄國,但1999年底葉爾欽(Boris Yeltsin)意外交棒給他之前,在俄國以外的地方,蒲亭卻是個相對陌生的名字。



1952年10月,蒲亭出生於列寧格勒(今聖彼得堡)一個貧窮人家,母親在工廠工作,父親是蘇聯海軍,一家人住的社區龍蛇雜處,為了打贏比他高壯的鄰居男孩,蒲亭開始學習柔道。



大學畢業後,蒲亭加入特務組織國家安全委員會(KGB);1991年蘇聯解體、現代俄國誕生,他當上列寧格勒首位民選市長蘇布查克(Anatoly Sobchak)的助理。



蒲亭昔日友人、俄國投資家普加喬夫(Sergey Pugachyov)在英國廣播公司(BBC)新紀錄片中回憶當時。他說,沒人想過蒲亭會竄起、蒲亭原本也根本不可能竄起:「蒲亭是前KGB非常低階的幹員,像他那樣的人,被蘇聯丟在街頭的有好幾千個。」



「蒲亭沒有任何野心,對事業沒野心、對政治沒野心」,「蒲亭會進入市長辦公室,完全是意外」。



當時正是蘇聯垮台,時局混亂之際,蘇布查克需要有個人來執行事務,而蒲亭完全符合這個角色。於是,被趕鴨子上架的他從國家工具成了一號人物,扶搖直上,當起市長的左右手。



1996年,蘇布查克連任失敗,丟了工作的蒲亭帶著妻小移居莫斯科。當時的俄國搖搖欲墜,克里姆林宮深知得有個救星出來展現強力領導,時任總統的葉爾欽垂垂老矣又愛喝酒,跟強有力沾不上邊,相較之下,蒲亭沒被舊體制腐化,而且是莫斯科的新面孔。



葉爾欽的女婿尤馬謝夫(Valentin Yumashev)透露:「當時葉爾欽要從身邊人之中,找個推得出檯面、順利的話還可以當選的人。」



「蒲亭是個謹慎的人,沒被要求,不會講話,但如果輪到他,非講不可了,他就會發言。」



1998年,蒲亭獲拔擢為聯邦安全局(FSB)局長,隔年,獲葉爾欽任命為總理。1999年底,葉爾欽宣布辭職,由蒲亭接棒。



蒲亭2001年接受美國全國公共電台(NPR)訪問時曾說,他把柔道看成一種哲學,成年後,終其一生都在付諸實踐。確實如此,柔道的兩大特色--欺敵和積極進攻,的確都被他淋漓盡致地用到了政治上面。



兒時的街頭經驗,也影響了蒲亭的政治理念。2015年10月,他對2014年迅雷不及掩耳軍事干預烏克蘭、兼併克里米亞,並轟炸敘利亞反政府叛軍做出解釋,「50年前的列寧格勒街頭教會我,如果沒辦法避免戰鬥,那打出第一拳的,一定要是我」。他說,去打敘利亞「恐怖份子」,好過等他們在俄國發動攻擊。



蒲亭從不掩飾想恢復俄國榮光的企圖心,在西方人眼中,他強硬、自戀的形象鮮明,但不管西方怎麼看他、怎麼損他,以俄國標準來看,蒲亭算是相對的自由派。英國「獨立報」(Independent)就說,蒲亭自稱基督徒,卻總友善對待國內的猶太人、穆斯林等族群。



正因如此,「華盛頓郵報」認為,蒲亭雖有KGB背景,卻風靡了俄國史上最和國際接軌的年輕世代;他大權獨攬,理應不受年輕人歡迎,但弔詭的是,讓他繼續獨裁治國的,正是這個「蒲亭世代」。



「華盛頓郵報」還說,現今的俄國,網路大致開放、就業市場開放、邊界開放,許多人把國營電視台的內容斥為宣傳手法,卻會不由自主地重複相同論調:俄國需要蒲亭來因應美國侵略。民心害怕回到蘇聯垮台後危機四伏的1990年代,而似乎正是那段過去,造就了擁護「俄國需要蒲亭」論調的「蒲亭世代」。



20歲的新聞科系女大生馬梅(Yekaterina Mamay)就說,她知道俄國媒體不自由,但還是打算投給蒲亭,「俄國人需要的,是像沙皇那樣強大的政治人物」。



18歲青年創業家夏普洛夫(Dmitry Shaburov)也說,他知道俄國給人民的自由比西方國家給得少,蒲亭可能和這有點關係,但他寧願去看自己擁有哪些自由,例如可以創業和出國等等。



「改變可能搞垮國家,如果我們回頭看看過去,就會知道繼續現在這樣比較好。」



俄羅斯高等經濟大學政治研究實驗室(Laboratory for Politics Studies at Moscow's Higher School of Economics)的研究人員表示,這就是「蒲亭世代」的思維,也就是過去比現在糟糕得多,而且還可能再一次變得更糟。這種「現在已經進步很多,憂心未來」的想法,讓維持現狀更具吸引力,而對俄羅斯人來說,「現狀」的化身,就是蒲亭。(譯者:鄭詩韻/核稿:林治平)1070315