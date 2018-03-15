（中央社莫斯科14日電）為有效推廣觀光，交通部觀光局駐法蘭克福辦事處與旅行業者參加2018年MITT莫斯科旅展，並邀請茶飲業者現場煮珍珠奶茶，吸引俄羅斯旅行社及民眾聚集參觀。



此次台灣代表團有華航、圓山飯店及3家旅行社業者前往展出，洽談台俄旅遊商機。交通部觀光局邀請台灣茶飲業者50嵐現場煮珍珠奶茶，成功以台灣的經典飲料，讓俄羅斯民眾留下深刻印象。



針對當地旅遊偏好，行銷台灣觀光，加上觀光局「海灣旅遊年」的行銷主軸，莫斯科旅展台灣攤位今年是充滿了濃濃的海灣旅遊風，將重要濱海景觀、賞鯨等台灣海洋度假風情融入整體設計，吸引相當多的國際買主前來洽談台灣旅遊商品。



觀光局還舉辦了台灣觀光資訊有獎徵答，搭配珍奶試喝的高人氣，台灣攤位聚集不少民眾駐足參觀。



台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處代表謝武樵表示，俄羅斯高端客群出國旅遊盛行，值得台灣旅遊業者深耕與推廣。



MITT莫斯科旅展為俄羅斯地區最大規模的專業旅遊展，於13日至15日在莫斯科展覽館（Expo）舉辦，吸引來自全球超過180個國家地區、近2000家廠商及旅遊局展出。



台灣參展廠商也卯足全力，共同開發更多旅遊販售通路，增強俄羅斯民眾對台灣觀光的印象，以吸引更多當地旅客來體驗台灣獨特的旅遊魅力。（編輯：紀錦玲）1070315