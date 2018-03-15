法院宣告公投無效 斯洛維尼亞總理請辭中央社 (2018-03-15 07:37)
（中央社盧布里雅納14日綜合外電報導）斯洛維尼亞法院宣告政府一項公投無效，總理塞拉爾（Miro Cerar）今天請辭。
法新社報導，塞拉爾在記者會上指出：「過去的勢力不容我們對未來世代付出努力。」「我現在請辭。」
今天稍早，斯洛維尼亞憲法法院宣告公投無效，這項公投准許政府一項重大公共建設案，內容是將連結亞得里亞海岸科佩爾（Koper）港的交通運輸更新。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070315
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