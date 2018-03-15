



李毓芬在3月14日白色情人節這天推出最新單曲【早應該】，同時也在這天舉行媒體見面會，讓媒體搶先聽新歌與觀賞最新單曲MV。這首單曲集結三大才子聯手打造出最純粹的李毓芬，現場也邀請單曲製作人蔡旻佑到場，獻上白百合花束給李毓芬，祝她白色情人節快樂及單曲發行順利。李毓芬今日記者會穿著被記者形容是非常有誠意的服裝，且今天李毓芬也在現場與大家分享自己的感情觀。

今天李毓芬以一襲LV深V洋裝殺光現場媒體底片，讓現場媒體大呼盛裝出席。李毓芬聊到這首單曲時說「這首歌不是在說我自己的心情，是在說現代人都是利用通訊軟體溝通，有時候僅只用一個貼圖來代表個人情緒及心情，內心的話都不願意說出來，導致後面兩人情緒累積到一個頂點爆開，造成更多衝突、不愉快甚至分手。就是希望大家可以聽到這首歌，不論現在是失戀、熱戀都要好好珍惜擁有彼此的時光。所以【早應該】就是在告訴大家要早點體會到珍惜、要早點珍惜彼此，別到最後只剩下懷念。

現場邀來李毓芬的單曲製作人蔡旻佑到場獻上百白合花束。蔡旻佑說「這束百白合是要祝毓芬白色情人節快樂，同時也祝她單曲發行順利。」兩人聊起錄音時的趣事時，李毓芬笑說「總是遇到很高的音或是不好唱的地方，自己都會撒嬌拜託旻佑修改，後來旻佑在錄音室放瓶紅酒，只要我錄音時遇到瓶頸就喝一杯紅酒，放鬆心情。」蔡旻佑說「毓芬是很有眼光的人，因為她這次有收我的歌，還找我擔任單曲製作人。」

李毓芬也提到目前都是先以單曲發行，未來希望會有自己的一張全專輯，因為粉絲們很希望我能出唱跳相關歌曲，所以我希望未來能出一張唱跳專輯，也希望能有自己的表演舞台。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』