



炎亞綸2011年發行首張專輯至今共4張音樂作品，一路以許多高收視電視劇《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》等，成為新一代偶像劇小天王，近4年炎亞綸多透過社群軟體發聲，更專注投入戲劇拍攝，今年2月上檔的電視劇《一路繁花相送》演技備受肯定，還被封「國民備胎」，但也讓苦等的歌迷對亞綸喊話，開玩笑說要他「滾回唱片圈！」炎亞綸聽見歌迷心聲，13日直播手作巧克力要送給14日預購記者會的幸運歌迷，現場演唱同名新歌《最想去的地方》，最新EP《最想去的地方》預購短短半小時便衝破13000張，強勢回歸樂壇。

13日直播手作巧克力，炎亞綸一邊挑戰快問快答，其中被問到胸圍多少？炎亞綸還逗趣回答：「我怕說了太多公司女同事會自卑！」笑說希望接到胸罩代言，另外，被問到希望跟哪個藝人交換一日身分？炎亞綸立刻回：「林宥嘉」原本想表示想體驗當個孩子的爸是什麼感覺，沒想到竟說成：「想當個爸的孩子。」笑翻現場，被虧：「難道現在不是嗎？」

《最想去的地方》EP預購記者會上，炎亞綸獻殷勤送上親手製作的巧克力、餅乾和白玫瑰給40位幸運歌迷，白色情人節代表男生回覆女生心意，因此炎亞綸還將心型草莓沾巧克力親餵歌迷，表示：「謝謝歌迷多年的等待和支持！」對於這麼久沒有發片，炎亞綸則認為：「想要等到自己也相當滿意、喜歡的作品，這次準備好了！」從音樂曲風到自然的EP視覺，就是要給大家最真實大男孩一面的炎亞綸，後續也計畫發行不同主題、曲風的EP，持續給歌迷更多的驚喜。

炎亞綸回歸歌手身分，EP《最想去的地方》主打「陪伴系」情歌，由姚若龍、徐世珍、張簡君偉、香港新銳音樂人林家謙等情歌強手操刀，這也是炎亞綸在拍戲空檔時，想念一路陪伴的歌迷、朋友和家人，因此推出以白色情人節為主題的EP《最想去的地方》，對於「最想去的地方」炎亞綸也提到，因為想起多年前愛唱歌的初衷，所以最想去的地方就是有個舞台可以好好唱歌給大家聽。炎亞綸《最想去的地方》EP在3月14號白色情人節開始預購，3月30號正式發行。

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