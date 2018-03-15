騎士隊主將「小皇帝」LeBron James單季14次大三元，他對太陽拿下28分、13籃板、11次助攻的好表現，這也是他單季大三元新高，而LeBron James並不認為自己的實力隨著年紀下滑，他說：「你可以說我是一瓶醇酒，越陳越香。」

33歲的LeBron James，的確是目前當今NBA最具宰制力的球員之一，他不但能攻、能傳、能搶，甚至還會扮演球隊的領導角色。

不過外界還是有一些耳語，認為他擁有更多持球權，當然更有機會創造紀錄。

LeBron James反駁說：「更多持球權個鬼啦，你到底在說啥？我的能力隨著我的年紀成長。」

不過數字會說話，過去菜鳥球季，騎士隊有他在，平均持球次數為94.6，而現在他們每場平均有101次持球機會，鵜鶘隊則是全聯盟最多的105.1次。

但LeBron James生涯69次大三元，目前是NBA歷史史上第6名，他前面還有Wilt Chamberlain（78次）、Russell Westbrook100次，Jason Kidd的107次，Magic Johnson138次，Oscar Robertson181次是無人能破的紀錄。