去年還在國民隊的重砲手Adam Lind（林德），今（15）日確定被洋基隊釋出，洋基隊是在3月2日跟他簽下小聯盟約，並讓他受邀大聯盟春訓，若他順利升格，就能賺進200萬美元的年薪，不過洋基隊現在不缺長打好手，有了Neil Walker等內野重砲在，洋基隊只會更強大。

Adam Lind曾經是藍鳥隊主砲，還曾當過「台灣之光」王建民隊友，而他在今年春訓15打數3安打，打擊率只有2成，不夠理想。

不過去年其實他在國民隊有3成03打擊率，14轟表現，還有59分打點，12年生涯他累積2成72打擊率，7成95攻擊指數，他也在2009年拿下美聯銀棒獎。

洋基隊有「法官」Aaron Judge、「怪力男」Giancarlo Stanton還有不少潛力好手在，已經34歲的Adam Lind也只好找尋下一份工作。