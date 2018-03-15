陳冠霖遭爆酒店白吃白喝 兒子受害疑被「霸凌」NOWnews今日新聞 (2018-03-15 00:51)
本土劇演員陳光前，日前直播爆料男星陳冠霖在酒店白吃白喝，原本陳冠霖以為對方想刷存在感一笑置之，但看完對方的直播之後實在太生氣，因此昨（14）天已經正式向陳光前提告，不想再任人糟蹋，但陳冠霖痛心的是，自己的兒子卻無辜被牽連，疑似遭受霸凌。
根據蘋果日報報導，陳冠霖近日接孩子下課回家，曾經擔心地問兒子，自己的事有沒有影響到他上課，兒子雖然笑笑說沒有，但陳冠霖卻看到兒子手上有抓痕，雖然兒子說抓痕是跟同學玩造成的，還是讓陳冠霖相當傷心，一邊掉淚為兒子擦藥，一邊又希望這不是霸凌事件。
陳冠霖情緒激動地喊出「救救我孩子吧！最無辜的是我的孩子，太對不起他了！」也感慨表示：「從小教孩子不可傷害別人，奇怪我卻搞得自己遍體鱗傷。」
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