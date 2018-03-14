（中央社台北14日電）美國總統川普13日突然宣布開除國務卿提勒森（Rex Tillerson），中國外交部發言人陸慷今天說，「希望這樣的人事變動至少對中美雙邊關係發展和兩國在重要領域的合作不會產生影響。」



提勒森即將去職成為今天中國外交部例行記者會上的焦點。根據官網文字實錄，有兩次記者問到了相關問題，指新任美國國務卿人選、中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）在對中國和對北韓關係上比較強硬，質疑中方是否擔心中美關係或半島問題未來出現更多變數。



陸慷先肯定提勒森，表示提勒森任內和中方有密切溝通，對提勒森為促進中美關係發展作出的努力表示讚賞，希望提勒森今後繼續關心和支持中美關係發展。



陸慷說，願和美國新任國務卿共同努力，推動中美關係繼續健康穩定發展。



他說，中美在一些重要雙邊領域和國際議題的合作之所以能開展，是因為這符合中美雙方的利益，願和美方繼續保持這樣的合作態勢。



陸慷在記者第2次提出有關提勒森的問題時強調，「我們希望這樣的人事變動至少對中美雙邊關係發展和兩國在重要領域的合作不會產生影響。」



他也說，希望美國和北韓雙方表現出來的直接對話意願能夠維持下去。



至於提勒森去職是否會對伊朗與世界主要強權國家的核子協議有影響，陸慷說，伊朗核子協議是國際社會透過政治對話解決核不擴散問題的典範，希望這一協議繼續得到有關各方嚴格、忠實的執行，這符合國際社會的共同利益。（編輯：張淑伶）1070314