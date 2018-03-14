汪洋全票當選中國全國政協主席 無人反對中央社 (2018-03-14 19:50)
中國全國政協14日以2144票贊成，無人反對、棄權及投無效票的結果，全票推選汪洋為主席。中央社記者邱國強北京攝 107年3月14日
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