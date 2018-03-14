（中央社記者張謙香港14日電）中共中央政治局常委汪洋當選中國人民政治協商會議全國委員會主席，有專家說，這顯示中共總書記習近平對其高度信任。



香港政治評論家劉瀾昌14日接受中央社記者訪問時說，汪洋能夠當上政協主席有多重原因，一是習近平對其信任，二是習近平滿意他在北京中央的工作。



此外，他認為，這也是中共權力平衡的結果，以及按照中共政治的倫理，以汪洋的資歷，他已有資格擔任此職。



不過，劉瀾昌和香港亞太研究協會祕書長李風同時認為，汪洋過去無論在廣東省或北京中央的工作，主要都是處理經濟事務，對台灣事務不太熟悉。



因此，他們相信汪洋需要一段時間適應，但李風說，相信他很快就會進入狀態。



李風並認為，無論汪洋怎麼做，習近平始終是大陸對台工作的最終決策者，汪洋及政協只是扮演輔助角色，重點在聯絡和交流。



他說，汪洋能夠上位，與其完整的政治經歷有關，他曾在重要省市擔任中共第一把手，且是廣東經濟戰略轉型及取得成效的推手。



此外，汪洋為人「開明和清廉」，能夠出任政協主席，也反映出習近平對其高度信任。



汪洋為共青團出身，過去一直有分析指出，汪洋在經濟上有遠見，進入中共權力核心是合理的；汪洋於2007年出任中共廣東省委書記時，就顯露其改革思維。



當年，汪洋從重慶市委書記調到廣東，他在重慶的空缺由薄熙來取代。汪、薄兩人就任後，大陸和海外媒體經常報導兩人存在競爭，產生「瑜亮情結」。



當年汪洋抵達廣東後，提出「解放思想」及「敢為先」等政治口號，又在經濟上提出「騰籠換鳥」和「雙轉移」口號，核心意義是提升廣東經濟的技術水準，淘汰耗能產業。



當時，北京當局面對全球經濟不景氣，不斷強調必須創新技術，以提升競爭力。從這個層面看，汪洋的「騰籠換鳥」政策走在大陸前頭。



但當年汪洋推動的改革，曾令許多在東莞設廠的台商和港商吃不消，一片責罵之聲。隨後，這些廠房要麼自我升級，要麼轉到廣東偏遠地區，要麼關閉。



多年下來，廣東今天的發展，卻足證當年汪洋大力推動廣東產業升級的方向是正確的。



如今，廣東無論是廣州、東莞或深圳，都誕生了大批創新科技公司，工廠的自動化生產也大幅提升，這些產業已占據廣東生產總值的重要部分。



本月7日，習近平參加13屆全國人民代表大會一次會議廣東代表團時，要求廣東進一步「解放思想」、改革創新，這無疑是間接肯定了汪洋10年前推動的工作。



不過，如同有關專家說，汪洋在對台工作上似乎沒有太多經驗，今後表現如何，有待觀察。（編輯：張淑伶）1070314