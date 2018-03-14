中國「全國政協」今天選出新一屆領導班子，中共中央政治局常委汪洋一如預期，接替俞正聲，當選政協第十三屆全國委員會主席，也成為大陸方面對台工作的主要領導人之一。



汪洋在今天召開的中國全國政協大會中，獲得所有兩千一百四十四名政協委員全票通過，當選新任中國全國政協主席。而副主席當中，包括香港前特首董建華與梁振英，以及澳門前特首何厚鏵等人。



全國政協主席在中共黨內的工作，是分管台灣事務，屬於中共中央對台工作領導小組的副組長。



