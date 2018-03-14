（中央社記者邱國強北京13日電）中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第一次會議今天以2144張贊成票，全票推選汪洋為全國政協主席，沒有反對、棄權及無效票。



此外，中國民主黨派「台灣民主自治同盟」主席蘇輝被選為政協副主席，成為本屆全國政協副主席中，唯一的中國台籍人士。



汪洋在中共政治局常委中排名第4。依近年來慣例，排名第4的政治局常委總是出任全國政協主席，汪洋今天被選為主席，一如外界預期。（編輯：張淑伶）1070314