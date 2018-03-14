對台事務具特殊性 李義虎：仍須國台辦承擔中央社 (2018-03-14 16:50)
北京大學台灣研究院院長李義虎（圖）14日表示，對台事務有特殊性，處理台灣議題需要國台辦來承擔相當職責。對於中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組合併傳聞，他沒有聽說，也不予置評。中央社記者繆宗翰北京攝 107年3月14日
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