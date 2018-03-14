（中央社記者繆宗翰北京2018年3月14日電）北京大學台灣研究院院長李義虎今天表示，對台事務有特殊性，需要國台辦承擔處理。對於中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組合併傳聞，他沒有聽說，也不予置評。



另外，李義虎也否認中共19大報告中含有明確「對台統一時間表」，僅表示中共會將「解決台灣問題」納入「完成中華民族偉大復興」的進程中。



中國國務院昨天向中國第13屆全國人民代表大會一次會議提出機構改革方案，據傳將合併的台灣事務辦公室和港澳事務辦公室未見調整。但港媒隨後報導，未來可能由中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組合併。



對於相關提問，中國全國人大外事委員會委員李義虎14日上午接受媒體記者採訪時表示，中共第19屆3中全會通過「黨和國家領導機構改革」方案，這次完成的是國務院的改革，黨的部分得看下一步，是否包括台港澳工作小組合併，「這些我都沒聽過，不予置評。」



但李義虎強調，對台事務具有特殊性，「台灣問題處理需要有國台辦這樣的部門來承擔相當職責。」



李義虎也提到，中共處理對台事務，一貫包含在整體國家戰略之下，第19次全國代表大會政治報告中確實有提出「國家統一」目標，且特別提出「和平統一」，這些都是會推動的，但沒有明確且具體的時間表。



他認為，中共過去處理港澳主權轉移時程明確，但處理「台灣問題」沒有辦法，只能說目前內外條件、以及大環境在發生歷史性變化。