（中央社記者邱國強北京2018年3月14日電）針對外傳中國不再換發帶團來台的領隊證，中國國台辦發言人安峰山今天說，有關報導與事實不符，赴台旅遊領隊證一直正常換發。



安峰山是在下午以書面回應媒體提問時，作上述表示。



安峰山說，「有關報導與事實不符。據了解，赴台旅遊領隊證一直正常換發，不存在沒有領隊帶團赴台旅遊的問題。」



安峰山並針對有人指上述傳言是中國「害台」說，「以毫無事實根據的報導為由，就兩岸關係發表不當評論，是不嚴肅的，也是不負責任的」。