中國不換發陸客赴台領隊證？國台辦：與事實不符中央社 (2018-03-14 15:39)
（中央社記者邱國強北京14日電）針對外傳中國不再換發帶團來台的領隊證，中國國台辦發言人安峰山今天說，有關報導與事實不符，赴台旅遊領隊證一直正常換發。
安峰山是在下午以書面回應媒體提問時，作上述表示。
安峰山說，「有關報導與事實不符。據了解，赴台旅遊領隊證一直正常換發，不存在沒有領隊帶團赴台旅遊的問題。」
安峰山並針對有人指上述傳言是中國「害台」說，「以毫無事實根據的報導為由，就兩岸關係發表不當評論，是不嚴肅的，也是不負責任的」。（編輯：張淑伶）1070314
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