港龍航空空姐盼可穿褲裝工作中廣新聞網 (2018-03-14 13:01)
空姐的制服一向都是裙裝。不過香港「港龍航空」的「空勤人員協會」表示，他們已經提案，希望公司可以讓空姐自由選擇，是要穿裙裝還是穿褲裝工作。
港龍航空「空勤人員協會」副主席「麥寶玲」表示，其實空姐的工作相當繁雜，也有不少粗重工作；如果要做這些粗重工作的時候，裙裝就相當不方便。
這是第一次有香港的航空公司工會，提案希望空姐能夠穿褲裝工作。港龍航空預計會在三月十九號的管理會議中討論。
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