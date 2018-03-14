空姐的制服一向都是裙裝。不過香港「港龍航空」的「空勤人員協會」表示，他們已經提案，希望公司可以讓空姐自由選擇，是要穿裙裝還是穿褲裝工作。



港龍航空「空勤人員協會」副主席「麥寶玲」表示，其實空姐的工作相當繁雜，也有不少粗重工作；如果要做這些粗重工作的時候，裙裝就相當不方便。



這是第一次有香港的航空公司工會，提案希望空姐能夠穿褲裝工作。港龍航空預計會在三月十九號的管理會議中討論。



