港龍空姐爭取穿長褲 打破穿裙限制中央社 (2018-03-14 12:03)
（中央社記者張謙香港14日電）香港港龍航空公司的女空服員正爭取可以穿長褲工作，打破只能穿裙的限制。
官方香港電台今天報導，港龍空勤人員協會首次以書面方式要求公司為女空服員提供長褲制服。
報導引述協會理事鄭麗珠說，很多外國航空公司已為女空服員提供長褲制服，不明白為何港龍仍未能提供同樣選擇。
她希望女空服員可以因應個人需求，選擇合適的制服，而不是規定女性必須穿裙。（編輯：楊昇儒）1070314
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