港男涉嫌在台殺害女友 遭拘接受調查中央社 (2018-03-14 10:41)
（中央社記者張謙香港14日電）香港一名19歲陳姓男子涉嫌在台灣殺害潘姓女友並棄屍當地，香港警方昨天拘捕陳男並通宵進行調查。
綜合本地電子媒體的報導，嫌犯向警方承認，上月與女友到台灣旅行時，殺害了對方並棄屍當地。
嫌犯自昨日下午被捕，通宵接受調查。
據報導，受害女子的家人上週報案，表示20歲女兒失蹤。警方調查後發現，嫌犯曾在香港使用女友的銀行卡提款，因此加以逮捕。
嫌犯被捕後承認在台殺害女友，並分別在台港用死者的銀行卡提款。
香港警方將會以境外罪案方式處理這起案件。
台北市政府警察局大同分局偵查隊長廖韋勝昨晚表示，香港籍潘姓男子本月11日來台報案，指他女兒和陳姓男友2月8日入境來台，但陳男17日隻身返港，女兒卻遲未返家下落不明，希望警方協尋。
警方調查發現，兩人13日入住北市大同區紫園旅社。經調閱旅社監視器錄影畫面發現，陳男在17日中午獨自拉著粉紅色行李箱離開旅社，朝台北捷運站方向走去。
北市警方隨即通報刑事警察局兩岸科聯繫香港警方，經港警將陳男逮捕到案。他坦承殺害潘女並藏屍行李箱，搭捷運到竹圍站附近棄屍，隨後將行李箱帶回北市南京西路上一家百貨公司丟棄，離境返回香港。
全案由刑事局、市警局刑警大隊及大同分局共組專案小組，配合香港警務處追查。（編輯：周慧盈）1070314
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