【中央網路報】

PF22XFV6ECMMPF22XMW0ECE1PF22XFX0ECJ1 農曆春節剛過，櫻花盛開，許多花卉也悄然綻放，透露著初春的訊息。春季最令人期待的戶外活動就是相約家人朋友一起走春，優美景致映入眼簾，清新氣息沁人心脾，令人身心舒暢。但在乍暖還寒、時不時陰雨綿綿的的春天，總不能讓天氣左右了出遊的心情，究竟該怎麼穿才能應對多變的天氣呢？戶外休閒領導品牌山頂鳥即日起推出冬出清活動，入手多件實穿且超高CP值單品趁現在，包含獨家代理的英國專業戶外品牌Berghaus，全國門市指定款服飾5折起，單筆消費滿$8000可現抵$800，滿$16000現抵$1600，依此類推，消費越多抵越多，還可以累積金額！活動到3月25日截止！山頂鳥品牌代表方碩蔚表示，有意安排初春戶外活動的消費者，如登高賞花、健行，白天雖陽光普照，但高山上氣溫偏低，晝夜溫差大，體感溫度更有可能在10度以下，因此保暖工作切不可疏忽，再加上有時陰雨綿綿，建議穿著防風、防水的羽絨外套。山頂鳥羽絨外套，表布有防潑水設計，內層為獨家蓄熱型羽絨，使用備長炭蓄熱纖維包覆於90/10頂級羽絨表面，利用纖維孔洞吸收人體熱量，並形成保溫層，達到快速升溫保暖的效果，讓消費者不畏春日的陰晴不定，安心享受踏春之美。對於平常就有參與戶外活動的消費者，為了因應早晚氣溫變化及多樣的活動形式，方碩蔚建議可採用「洋蔥式穿搭法」。最外層可穿著避免寒風刺激、較保暖的輕羽絨外套、羽絨背心或刷毛外套，外出輕便、方便攜帶。內層搭配兼具機能及時尚的ZISOFIT上衣或襯衫，吸濕排汗效果佳也方便隨時穿脫。下半身則可穿著防風、防潑水的彈性長褲，讓消費者不論上山下水都能夠時刻保持乾爽舒適。即日起至3月25日止 Hilltop山頂鳥、Berghaus指定服飾5折起單筆消費滿$8000可現抵$800！(蘇松濤報導)文檔附件：商品以實際現場販售為主