多層次穿搭絕招 踏春舒適時尚超給力中央網路報 (2018-03-01 15:47)
山頂鳥品牌代表方碩蔚表示，有意安排初春戶外活動的消費者，如登高賞花、健行，白天雖陽光普照，但高山上氣溫偏低，晝夜溫差大，體感溫度更有可能在10度以下，因此保暖工作切不可疏忽，再加上有時陰雨綿綿，建議穿著防風、防水的羽絨外套。山頂鳥羽絨外套，表布有防潑水設計，內層為獨家蓄熱型羽絨，使用備長炭蓄熱纖維包覆於90/10頂級羽絨表面，利用纖維孔洞吸收人體熱量，並形成保溫層，達到快速升溫保暖的效果，讓消費者不畏春日的陰晴不定，安心享受踏春之美。
對於平常就有參與戶外活動的消費者，為了因應早晚氣溫變化及多樣的活動形式，方碩蔚建議可採用「洋蔥式穿搭法」。最外層可穿著避免寒風刺激、較保暖的輕羽絨外套、羽絨背心或刷毛外套，外出輕便、方便攜帶。內層搭配兼具機能及時尚的ZISOFIT上衣或襯衫，吸濕排汗效果佳也方便隨時穿脫。下半身則可穿著防風、防潑水的彈性長褲，讓消費者不論上山下水都能夠時刻保持乾爽舒適。
即日起至3月25日止 Hilltop山頂鳥、Berghaus指定服飾5折起
單筆消費滿$8000可現抵$800！
(蘇松濤報導)
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商品以實際現場販售為主
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