為了禮遇經常飛行世界各地的頂級顧客，美國運通隆重推出簽帳白金卡會員海外旅遊新禮遇！即日起，購買國泰航空、國泰港龍航空長程線商務艙來回機票，便能獲贈亞洲線指定航班商務艙來回機票一張，並可享票價優惠，重重款待簽帳白金卡會員！



之外，還有豐富的海外旅遊優惠，包含可享有指定全球精選豪華星級酒店連續住宿享一晚免費續住優惠；免費獲得香格里拉酒店集團「貴賓金環會」翡翠級會籍，享有免費早餐、延遲退房等專享禮遇；海外消費每滿NT30元更享有額外1分「會員酬賓」積分回饋，相當於NT15元累積1分！



國人近年來出國旅遊人口持續成長，2017年全年累計出國人次與去年同期比較成長7.3%。為了豐富卡會員的旅遊體驗，美國運通此次推出簽帳白金卡海外專屬優惠禮遇，提高禮遇規格，可望在今年提升簽帳白金卡申辦率達到雙位數的成長。台灣美國運通國際（股）公司董事長暨總經理郭豐賓說：「美國運通卡會員服務已經為全球立下尊榮禮遇的黃金標準，無與倫比的服務體驗是美國運通對所有會員的承諾與堅持，不論是家人相聚的溫馨時刻或者是全球商務旅行管理，貼近客戶的服務不僅是我們的使命，更是驕傲！」



飛長程送短程 延伸美好旅行



美國運通簽帳白金卡這次推出的國泰航空、港龍航空機票雙程禮遇，目的是讓卡會員不論是深度假期、商務旅行，都有機會延伸與家人共處的美好旅程！因此即日起至2018年12月31日止，美國運通簽帳白金卡會員凡透過會員旅遊服務部購買台灣出發之國泰航空、國泰港龍航空商務艙來回機票，便可享三重禮遇：長程票價優惠、短程機票免費、更可享積分／哩程回饋！

美國運通精選之長程航班包含飛往北美地區的紐約／舊金山／洛杉磯／芝加哥／波士頓／華盛頓、歐洲地區的倫敦／巴黎／米蘭／羅馬／阿姆斯特丹／巴賽隆納／馬德里／法蘭克福／曼徹斯特／特拉維夫／蘇黎世／布魯塞爾／哥本哈根／都柏林，及紐澳地區的雪梨／墨爾本／布里斯本／奧克蘭等指定熱門城市，即可贈送台北出發至亞洲地區的東京、大阪、首爾、曼谷、香港、北京、上海等亞洲指定航班之短程來回機票，眾多選擇，可說是誠意十足！



尊榮住宿禮遇 盡顯非凡品味



除了優渥的機票回饋，美國運通簽帳白金卡會員還可以無條件申請香格里拉貴賓金環會翡翠級會籍，不受每年最少入住10次或20晚以上資格限制，就可以免費享用早餐、專屬區域優先辦理入住及退房手續、提前11點入住／下午4點延遲退房等特別權益；於海外酒店入住客房或於酒店享用美食佳釀、體驗香格里拉CHI SPA豪華療程等消費時，除了可以累積美國運通簽帳白金卡海外消費額外1 分「會員酬賓」積分回饋外，亦可累積25%貴賓金環會額外獎勵積分。



除了香格里拉的金環榮耀外，美國運通簽帳白金卡會員於紐約、洛杉磯、舊金山、米蘭、巴黎、東京、香港、北京、上海等全球九大國際城市，於指定四季酒店、柏悅酒店、萊佛士酒店、半島酒店等知名精選酒店，透過會員旅遊服務部預訂客房，各於不同優惠期間，可享免費續住1晚的專屬優惠，體驗精選酒店假期的美好之處，讓您2018年的旅行擁有更多美好值得珍藏的收穫！

(蘇松濤報導)

【中央網路報】