2018歌劇院台灣國際藝術節隆重登場 網路世代接招中央網路報 (2018-03-01 16:11)
NTT-TIFA首發節目《這我可從沒做過》(I’ve Never Done This Before)於3月3日、4日登場，歐洲新銳跨界劇團「策略1號劇團」(Cie 1er Stratagème)以網路世代與社群媒體為創作主題，將各式各樣的YouTube影片搬上小劇場舞台，以詼諧、輕鬆的方式發掘世界新面貌，觀眾彷彿坐在手機螢幕前觀看一場YouTube的直播秀。王文儀表示：「《這我可從沒做過》探討YouTube現象，是現代人的行為劇場，看似荒謬又無厘頭，卻充滿寓意又獨特的探討我們所處的網路世代。」「沒做過」實驗室也於記者會現場熱鬧開張，演出團隊示範劇中場景，例如「遙控尾巴」是用遙控車、健達出奇蛋的外殼等物件組合，裝成表演者身體的一部分，同時反思物件的可被控制性。此外，歌劇院正門也以冷光條裝置《這我可從沒做過》劇中場景，邀請民眾搶先體驗。
舞台化身YouTube拍攝現場直擊網路世代的創客實驗室
從網路、YouTube到iPhone，方便的工具和流通的資訊，讓每個人輕鬆就能拍攝影片，社群影音平台上集結了百萬支來自世界各地的影像，觀眾接收資訊的選擇權更化被動為主動，改變了人與人、人與世界的互動模式。同屬於網路世代的策略1號劇團，將人類歷史上「從沒做過」的新影音世界，用極具新意的方式重現在劇場中。創作者之一芭芭拉‧馬蒂耶維奇(Barbara Matijević)表示：「我們看到科技與網路將人們連結在一起，現代人更有能力以充滿創意的方式展開與世界的互動。」
策略1號劇團從YouTube上大量影片中挑選多支素材，並特別將目光放在素人的DIY領域，仿製影片裡的場景，將舞台打造成一個Maker創客實驗室，裡面塞滿各種自製道具：會唱歌的摺紙大嘴、遙控尾巴、安裝多架攝影機的頭盔、LED燈模型……等充滿趣味的物件。芭芭拉在猶如DIY遊戲場中與物件共同演出，進行「這我可從沒做過」的各種互動，邀請觀眾在劇場中跟各式各樣的「You」相遇。NTT-TIFA共同策展人克里斯汀‧赫佐表示：「《這我可從沒做過》就像是一場在客廳裡創作出來的想像劇場，也讓我們重新思考觀眾到底想要看的內容是什麼。」
歐洲新銳跨界藝術家大膽顛覆劇場與網路界線
策略1號劇團由芭芭拉‧馬蒂耶維奇和朱佩賽‧奇科(Giuseppe Chico)於2008年於法國成立，兩人的背景豐富多元，跨足於舞者、編舞家、演員等領域，也擅長與各種類的藝術家合作。作品《預告》(Forecasting)中，兩人剪輯一系列的網路影音作為表演「道具」，與播放著影片的手提電腦在舞台上共舞、對話，探討網路世代表達自我的各種創意，以及身體與現代科技的互動模式，大膽顛覆了劇場與網路的界線，2018年被選為歐洲舞蹈網絡(Aerowaves)優秀作品。
《這我可從沒做過》即為《預告》的創作延伸，進一步探討網路社群與現代人的關係，2015年於比利時布魯塞爾首演後，陸續受邀至德國、荷蘭、克羅埃西亞等藝術節和博物館演出，並入選為法國愛馬仕基金會New Settings計畫作品，被評為「宇宙級網路DIY影片挑選指南」。兩位藝術家將在3月4日演後座談與觀眾面對面，暢談創作歷程。
歌劇院「大藝術家年」揭幕緊抓臺中觀眾眼球焦點
《這我可從沒做過》揭開NTT-TIFA序幕，更預告2018年歌劇院即將展開的「大藝術家年」。上半年德國編舞家碧娜．鮑許(Pina Bausch)、法國編舞家安傑林．普雷祖卡(AngelinPreljocaj)、美國編舞家露辛達‧柴爾茲(Lucinda Childs)三位大師經典舞作輪番上陣；5月駐館藝術家布拉瑞揚也將帶來歌劇院駐館委託創作《路吶》，將臺灣非物質文化遺產的Pasibutbut（祈禱小米豐收歌）與山林之美帶進歌劇院。英國合拍劇團編導演全才賽門．麥克伯尼 (Simon McBurney)《同情的罪》則於6月與臺中觀眾見面，導演創造具有強烈視覺效果的劇場空間，為史蒂芬‧茨威格的經典名著《焦灼之心》賦與全新靈魂。《路吶》與《同情的罪》於今日（3月1日）同步啟售。
2018NTT-TIFA歌劇院台灣國際藝術節
策略1號劇團《這我可從沒做過》I’ve Never Done This Before
時間：3月3日(六) 14:30、3月4日(日) 14:30
票價：600元
購票請洽兩廳院售票系統
歌劇院駐館藝術家
布拉瑞揚舞團《路吶》Pathway
時間：5月19日 (六) 14:30、5月20日 (日) 14:30
票價：400/600/800
購票請洽兩廳院售票系統
柏林列寧廣場劇院X合拍劇團
《同情的罪》Ungeduld des Herzens(Beware of Pity)
*史蒂芬‧茨威格《焦灼之心》小說原著改編
時間：6月8日(五) 19:30、6月9日(六)14:30、6月10日(日)14:30
票價：600/900/1200/1500/1800
購票請洽兩廳院售票系統
(陳惠玲報導)
【中央網路報】
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