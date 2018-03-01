• 諾基亞展示在奧克拉荷馬州進行的Cloud RAN成功試驗成果，該試驗使用諾基亞的雲端BTS與Verizon的虛擬雲端平台在vRAN1.0架構上進行測試。

• 此測試協助諾基亞與英特爾開發VerizonvRAN 2.0架構，以整合更完整的軟體定義RAN。

• 這些先進技術協助Verizon提供客戶更彈性與高可用性的無線網路服務。



諾基亞、英特爾與Verizon攜手打造創新的Cloud RAN架構，滿足業者對服務靈活性以及4G、5G及雲端IoT的需求。諾基亞已在奧克拉荷馬州使用Verizon的邊緣雲端基礎架構、諾基亞AirScale雲端基地台伺服器與英特爾的Xeon® Scalable處理器成功完成試驗，這是VerizonvRAN 1.0架構開發與商用化過程中的第一個里程碑。此試驗也加速諾基亞與英特爾進一步開發VerizonvRAN 2.0架構的Cloud RAN技術，將無線網路以外的一切帶上雲端。



此次合作是Verizon邁向雲端的重要里程碑，因為可以大幅降低業者的網路成本與營運支出，並增加每個基地台的使用者數量，進而降低每個使用者成本，協助Verizon用戶取得更高的網路靈活性、可擴充的容量與軟體持續交付的優勢。



在奧克拉荷馬州的試驗中，諾基亞使用現有的商用(commercial off the shelf,COTS)硬體，在Verizon商用雲端基礎架構上建置Cloud RAN軟體，以證實不必有客製化環境就能部署該軟體。諾基亞使用其AirScale雲端基地台伺服器，透過乙太網路後端(Ethernet backhaul)連結虛擬基地台在Verizon雲端平台上進行試驗。透過此不受限於硬體的軟體定義解決方案，業者可以同時保有中央統籌管理與邊緣分散式部署的Cloud RAN優點，因此能在網路更深層的位置同時部署即時與非即時的功能。



這次的成功試驗也有助於諾基亞與英特爾協助Verizon開發vRAN 2.0架構。此架構將使用雲端運算技術達到最大化效能，為日後各種IoT與5G需求做好準備。



Verizon技術開發與規劃副總裁Bill Stone表示：「Verizon致力於確保部署的靈活性，以深化產業生態圈的創新應用。Verizon具備此一最高靈活性的Intelligent Edge Network，能加快升級速度，讓客戶最快享用這些最新技術。」



英特爾網路平台集團 5G基礎架構部門副總裁暨總經理 Caroline Chan 表示：「軟體定義網路很重要，可以協助現今網路基礎架構提供 4G、5G和物聯網服務所需的彈性和靈活度。這次成功的試驗成果以及與諾基亞和Verizon 持續的合作，不僅帶動產業發展，也展示出英特爾技術和參考平台如何加速高階虛擬化無線電存取網路 (Radio Access Network,RAN )的部署，並於開放、靈活的雲端架構上運作。」



諾基亞行動網路部門總裁Marc Rouanne表示：「虛擬化就是靈活度。藉由將 RAN 放到雲端，我們可以提供5G 架構快速提升基頻容量及 4G 和 5G網路的擴充性。諾基亞是虛擬 RAN 的先驅，並且早已提供商用服務網路，這是諾基亞在5G發展中的優勢。現在，我們正與 Verizon 共同開發一個高效能的網路, 使其能滿足不斷來自網路的流量需求。」



參考資料：

• AirScale Cloud RAN video: https://www.youtube.com/watch?v=dEoTZKBcCgQ

• Web Page:Nokia AirScale Cloud RAN

• AirScale E-book:Nokia AirScale Radio Access (including Cloud RAN)



關於諾基亞

諾基亞開發與全世界連結的技術。透過諾基亞貝爾實驗室的研究和創新，為通訊服務商、政府、大型企業和消費者提供業界最完整的端到端產品、服務與授權。



從5G基礎架構、物聯網到虛擬實境與數位醫療領域的新應用服務，我們打造出改變使用體驗的未來技術。www.nokia.com

(蘇松濤報導)

【中央網路報】