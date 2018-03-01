月上柳梢頭，人約黃昏后。《問道》元宵燈會喜賀新春，「猜燈謎、品味湯圓」兩大趣味活動驚喜登陸中州，誠邀百萬道友元宵夜天墉城一聚，共同賞燈會猜燈謎，更有多重精彩獎勵豪情相送，快叫上你的隊友們，一起共度元宵佳節！

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猜燈謎，賞花燈，《問道》元宵節之猜燈謎今日正式開啟，只要等級達到60級的玩家即可參與獲得活動，該活動僅限單人參與。在活動期間，每個整點過後的10分鐘內，天墉城會刷新出很多燈謎娃娃，道友們只需完成燈謎娃娃的提問，或者戰勝燈謎娃娃即可獲得海量數值獎勵。

每位道友每天可以挑選任意兩個時間段參與活動，同時系統會統計該時段下，所有玩家猜對燈謎的數量並進行排行，排行前五的道友可以額外進行一次抽獎，有機會抽中特級羽化丹和稀有商城道具。值得提醒道友的是，如果超過整點后10分鐘，所有燈謎娃娃將會自動消失，如果道友們正在和燈謎娃娃戰鬥，在結束后仍可正常獲得數值獎勵，但不計抽獎次數，道友們需要抓緊時間完成戰鬥。

元宵節怎能缺少美味的湯圓？《問道》元宵節之品味湯圓活動精彩來襲，誠邀道友們前來品鑒一二。在活動期間，天墉城及東海漁村中闖入大量湯圓花仙，嚴重擾亂了百姓們的節日慶典，需要道友們前往擊殺這些花仙，恢復城中秩序。

道友們每擊殺完一次花仙都會獲得紫薯湯圓道具，配合鮮花卡或水果卡使用可兌換豐厚的經驗或道行，每位道友每天可獲得十次勝利獎勵。同時，擊殺一定數量的花仙后，將會召喚出無敵湯圓花仙魁首，無論是難度和獲勝獎品的質量都大幅提升，建議道友們組隊進行挑戰，增加獲勝幾率。

除此之外，道友們成功戰勝湯圓花仙魁首后，將有幾率獲得全新時裝——「紫薯湯圓時裝」，圓滾滾的紫薯湯圓外形搭配亮閃閃的大眼睛，不僅非常符合元宵節的節日氛圍，還是一款賣萌神器！快來參加元宵節活動，一起來天墉城變身超萌湯圓，共同享受節日的愉快！同時，《問道》十二周年嘉年華正在緊鑼密鼓籌劃中，力求為廣大玩家獻上更精彩的福利內容，請各位道友靜候佳音！