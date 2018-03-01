盒馬鮮生CEO侯毅評京東漲運費：根子在於成本問題北京新浪網 (2018-03-01 16:03)
新浪科技訊 3月1日下午消息，盒馬鮮生創始人、CEO侯毅就京東運費漲價發表評論：根子在於成本問題。
「京東運費為什麼一漲再漲？根子在於成本問題。京東是PC時代中心化的物流體系，初期成本高一點，但是體驗好，而且隨著規模擴大單位成本自然降下來。問題是，集中性的物流一定有個最佳規模的臨界點，超過臨界點之後效率降低，成本不減反增。」侯毅說。
侯毅認為，未來新零售的物流一定是去中心化的，盒馬為什麼唯一能做活鮮電商，而且是30分鐘送達，基礎就是盒馬建設了一個去中心化的物流模式，盒馬所有的門店都是倉庫，面積更多 ，離消費者更近，物流作業更簡潔高效。
「時代發展太快，新零售的物流時代已經來了。模式迭代的時候跟不上，世界連痛哭的時間都不會留給你。」侯毅說。（肖鵬）
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