來源：中國知識產權雜誌

據悉，2月9日，海淀法院受理了一起有關今日頭條的網路侵權責任糾紛案件。一名普通用戶因隱私權遭受侵犯而起訴今日頭條，他聲明手機中的通訊錄信息被今日頭條違規竊取。除要求停止侵犯隱私以外，該用戶還提出索賠1元、公開道歉的訴求。

今日頭條是一款日活躍用戶過億的內容資訊平台App，通過智能推薦的形式為用戶提供感興趣的閱讀內容。也就是說，今日頭條的推送機制，基於對用戶個性喜好和行為習慣的充分了解。越是詳實具體的用戶信息，越有利於今日頭條做出精準的推送判斷。在聯通發佈的2018年1月沃指數榜單中，今日頭條排在新聞資訊類的第一名，活躍用戶超2億7千萬，騰訊新聞排名第二，活躍用戶超過2億3千萬。但今日頭條消耗的月均流量幾乎是騰訊新聞的4倍。

該用戶在起訴書中主要申明的侵權點在於「違規讀取、上傳用戶通訊錄信息」。即在原告更換手機安裝使用『今日頭條』App並且明確拒絕授權其讀取通訊錄時，被告運營的『今日頭條』App仍然可以向原告推薦原手機中通訊錄好友的聯繫人信息，在『推薦』頻道下仍然可見原告原手機通訊錄中的聯繫人賬號。

雖然在安裝使用「今日頭條」App時，軟體會提示用戶閱讀並確認《用戶協議及隱私條款》，但《條款》中只說明了會涉及「日誌信息」、「設備或應用信息」、「位置信息」，並未提及要讀取、上傳手機通訊錄。通訊錄是個人用戶重要的隱私信息，對用戶個人及好友的人身安全、財產安全都有重大意義。根據《網路安全法》第四十一條的規定，「網路運營者手機、使用個人信息，應當遵循合法、正當、必要的原則」，原告認為今日頭條讀取、上傳用戶通訊錄的行為屬於嚴重侵犯個人隱私。

該用戶表示，除了要求停止侵權、公開道歉，只象徵性地要求被告索賠1元。據了解，北京市海淀區人民法院已經受理該訴訟。