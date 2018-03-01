潑漆場景

【環球網綜合報導】「急獨分子」28日在桃園慈湖，以紅漆「突襲」潑灑蔣介石棺柩，引發爭議。據台「東森新聞雲」1日報導，表態參選台北市長的前國民黨「立委」丁守中對此表示，這樣的行為只會製造更多仇恨，「這樣符合蔡英文所說的轉型正義嗎？」

位於桃園慈湖的蔣介石棺柩28日發生潑漆事件，有「獨派」團體帶著紅色油漆進入陵寢，將紅漆潑灑在棺柩上並宣稱「象徵受難者鮮血的紅漆潑灑在棺柩上」。

對此，丁守中表示，看到有心人利用慈湖開放參觀的自由便利，對著蔣介石棺柩潑紅漆，令人憂心。自蔡英文上台以來，放縱民粹當道，棄社會安定不顧，嘴裏喊著「轉型正義」，實際上是製造更多仇恨，行分裂社會、撕裂族群之實。

丁守中諷刺，難道對著棺柩潑漆，就符合蔡英文所說的「轉型正義」嗎？「蔡英文，如果你家祖墳被潑漆，你做何感想？」