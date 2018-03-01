「文化中國·四海同春」慰僑演出秘魯獲讚北京新浪網 (2018-03-01 15:45)
新華社利馬２月２８日電（記者張國英）「文化中國·四海同春」慰問演出團２月２８日來到秘魯首都利馬，為當地華僑華人送上精彩的歌舞雜技表演和祖（籍）國新春的祝福。
演出開始前，中國駐秘魯大使館臨時代辦李昀、秘魯中華通惠總局主席梁順、「文化中國·四海同春」赴南美洲藝術團團長左志強等先後致辭，向秘魯華僑華人致以新春祝賀。
當晚演出由在國內外屢獲殊榮的中國雜技團擔綱。其中，展現力量和技巧完美結合的芭蕾對手頂《邀月弄影》、險象環生的頂上滾杯《雪玲瓏》、頂碗《騰·韻》、充滿京味風情的集體空竹《俏花旦》，以及融合弗拉明戈舞和愛爾蘭、美式踢踏舞特點的球技《激踏》都是在國際雜技賽場上獲得金獎的節目。演出高潮迭起，贏得陣陣喝彩和熱烈掌聲。
一個多小時的演出技驚四座，許多觀眾深感意猶未盡。一位７０多歲的華裔老人說，演出太精彩了，能在利馬欣賞到這麼高水準的雜技非常難得，希望有更多機會欣賞具有中國民族特色的文化藝術。
中國駐秘魯大使館文化參讚朱曉燕說，秘魯是華人最早到達和聚居人數最多的拉美國家之一，這個３０００多萬人口的國家目前有３００萬人有華人血統。中國雜技團的精彩演出讓秘魯的華僑華人感受到中國文化的巨大感染力，從而更好地了解自己的祖（籍）國。
「文化中國·四海同春」藝術團在利馬演出后，還將赴智利首都聖地亞哥表演。
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