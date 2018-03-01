2月28日，一段中國工人在火車站施工的視頻又走紅美國，剛剛將跑車送上太空的企業家馬斯克也忍不住轉發讚歎，「中國先進基礎設施發展速度比美國快了100多倍」。

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截至觀察者網發稿，這條推文獲得7千多轉發，3萬點讚，外國網民也展開討論，為中國速度點讚。

馬斯克轉發的視頻來自英國《獨立報》1月23日的報導。1月19日凌晨，福建龍岩火車站進行新老站台的線路轉換，1500餘名施工人員僅用了9小時就完成了全部工作，新站台正式啟用。

報導以《中國工人建火車站只要9個小時》為標題，並稱中國的先進基建工程讓人「嘆為觀止」。

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感嘆完中國速度，馬斯克又聯想到美國加利福尼亞州和紐約市擁堵的交通情況，並「憤怒三連發」，稱「我們在加州和紐約都做得更差」。

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馬斯克不僅發火箭、造汽車，他旗下的Boring公司，正著手通過「鼴鼠計劃」（鋪設地下高速公路），試圖改善美國這兩個地方的交通。彭博社曾表示，馬斯克也算是深知美國基建行業的業內人士。

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馬斯克還對美國的基建行業現狀表達了自己的看法。他表示，安全、環保、人力只是一小部分因素，官僚體系和以利益最大化為目標的私企們，才是造成美國基建落後的「罪魁禍首」。

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外國網民紛紛留言支持，為中國速度點讚。



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一名網友評論稱，「美國正漸漸失去優勢」。另一位網友呼籲，「西方世界需要像中國一樣的基建向心力」。更有親身經歷美國加州輕軌建設工程的網友批評說，「加州聖地亞哥輕軌建一個車站，就花了大半年時間」。

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「我們已經不再是超級大國了。」

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「這比長城更讓人嫉妒。」

「長城都能造100倍高吧。」

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「英國花了4年時間清洗大本鍾，我估計中國人造一個新的只要2周。」

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「中國人還挖山建鐵路呢，這不讓我覺得驚訝。」

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以下是馬斯克轉發的火車站施工視頻：

當時龍岩站有1500餘名工人進行有條不紊的現場作業，經過9小時鏖戰，改造施工告捷。此次施工完成後，南三龍鐵路與京福、向莆、龍廈等線一期成為「長三角」經海峽西岸經濟區聯通「珠三角」的重要輔助通道。

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馬斯克轉發的龍岩站施工視頻，曾在中國視頻網站和社交媒體熱傳，引發外國網民對「中國速度」的驚嘆和讚揚。

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來源:觀察者網



責任編輯:閆歡

