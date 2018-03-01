客廳

茂密的叢林，想在沙發躺一會兒。

濃郁的宮廷風，整個格調都上去了。

彷彿能夠聽到街道上窸窸窣窣的聲音。

適合跟家裡人聊天。

坐落於湖面之上的錯覺。

薰衣草田的顏色和沙發上抱枕的顏色很搭。

山居幽冥，和摯友靜靜品茶。

俯瞰全景，感慨萬千。

房門

想走過去，然後撞到了門上。

平面上也能傳達出縱深感。

傍海而居。

我把電話廳搬到了家裡。嘿嘿。

通往幻境的門。沒有那個門把我可能又撞上了。

卧室

雲霧繚繞。

每天早上起來，都會清新舒暢。



住在湖畔是怎樣的一種體驗。

雲海。不是只有神仙才能住在天上。哈哈。

樹蔭之下，暮光之中，我要睡覺。

面朝大海，春暖花開。雖然這貌似是熱帶海灘。

書房

似乎能感受到海風，看書好是愜意。

知識有如浩瀚星海。

感覺在水底喘不過氣來，看書的時候會覺得壓抑嗎？

波光粼粼，看著書，聽著小曲兒。

浴室

感覺不錯，就是覺得需要很大的浴室空間。

坐在馬桶上想著，這條巷子通向何處。

這個澡肯定沖得很爽！

3D地面

喂，110嗎？有兩隻海豚闖進了我家。

感覺每次進來都會想著把鞋子脫掉。

如果是你，

你願意把家裡的牆面和地板裝成這樣嗎？

來源:有品生活（ID：pinpinlife）



責任編輯:閆歡

