這才是背景牆，你家的只是牆！北京新浪網 (2018-03-01 15:45)
客廳
茂密的叢林，想在沙發躺一會兒。
濃郁的宮廷風，整個格調都上去了。
彷彿能夠聽到街道上窸窸窣窣的聲音。
適合跟家裡人聊天。
坐落於湖面之上的錯覺。
薰衣草田的顏色和沙發上抱枕的顏色很搭。
山居幽冥，和摯友靜靜品茶。
俯瞰全景，感慨萬千。房門
想走過去，然後撞到了門上。
平面上也能傳達出縱深感。
傍海而居。
我把電話廳搬到了家裡。嘿嘿。
通往幻境的門。沒有那個門把我可能又撞上了。卧室
雲霧繚繞。
每天早上起來，都會清新舒暢。
住在湖畔是怎樣的一種體驗。
雲海。不是只有神仙才能住在天上。哈哈。
樹蔭之下，暮光之中，我要睡覺。
面朝大海，春暖花開。雖然這貌似是熱帶海灘。書房
似乎能感受到海風，看書好是愜意。
知識有如浩瀚星海。
感覺在水底喘不過氣來，看書的時候會覺得壓抑嗎？
波光粼粼，看著書，聽著小曲兒。浴室
感覺不錯，就是覺得需要很大的浴室空間。
坐在馬桶上想著，這條巷子通向何處。
這個澡肯定沖得很爽！3D地面
喂，110嗎？有兩隻海豚闖進了我家。
感覺每次進來都會想著把鞋子脫掉。
如果是你，
你願意把家裡的牆面和地板裝成這樣嗎？
來源:有品生活（ID：pinpinlife）
責任編輯:閆歡
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