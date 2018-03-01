【環球網綜合報導】據英國路透社2月28日報導，德國經濟部的一份報告稱，德國政府將調查，是否應該收緊有關投資者需要在何時披露在一家公司中持股的規則。

報導說，中國吉利汽車公司日前透露，該公司在汽車製造商戴姆勒公司的持股比例已經達到9.7%，這令市場感到意外，因為該公司之前未曾透露其持股已超過3%和5%的這兩個監管門檻。

德國聯邦議會經濟委員會的報告稱，「在發生目前這個案例的背景下，聯邦政府將審查現行的規則是否足以提供足夠的透明度，或者是否需要推出進一步的指導方針。」

據報導，任何關於此事的決定都將由新的德國聯合政府做出。

吉利收購戴姆勒股份一事日前在德國引發持續關注。雖然德國沒有阻擋住中國企業吉利入股戴姆勒，但這一收購案也如同之前中國企業對德國庫卡、歐司朗、愛思強的收購一樣，引發了德國對技術外流的擔憂。路透社27日撰文報導稱，戴姆勒向外界披露消息之後，該消息在德國再次引發對其寶貴的專業技術落入中國人之手的擔憂。(實習編譯：趙芸 審稿：譚利婭)