受吉利收購戴姆勒股份影響 德國將考慮是否收緊市場披露規則北京新浪網 (2018-03-01 15:48)
【環球網綜合報導】據英國路透社2月28日報導，德國經濟部的一份報告稱，德國政府將調查，是否應該收緊有關投資者需要在何時披露在一家公司中持股的規則。
報導說，中國吉利汽車公司日前透露，該公司在汽車製造商戴姆勒公司的持股比例已經達到9.7%，這令市場感到意外，因為該公司之前未曾透露其持股已超過3%和5%的這兩個監管門檻。
德國聯邦議會經濟委員會的報告稱，「在發生目前這個案例的背景下，聯邦政府將審查現行的規則是否足以提供足夠的透明度，或者是否需要推出進一步的指導方針。」
據報導，任何關於此事的決定都將由新的德國聯合政府做出。
吉利收購戴姆勒股份一事日前在德國引發持續關注。雖然德國沒有阻擋住中國企業吉利入股戴姆勒，但這一收購案也如同之前中國企業對德國庫卡、歐司朗、愛思強的收購一樣，引發了德國對技術外流的擔憂。路透社27日撰文報導稱，戴姆勒向外界披露消息之後，該消息在德國再次引發對其寶貴的專業技術落入中國人之手的擔憂。(實習編譯：趙芸 審稿：譚利婭)
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
mit 慢跑鞋．psv 慢跑鞋．GB 慢跑鞋．SPORT 慢跑鞋．SOHO 慢跑鞋．future 慢跑鞋．慢跑鞋 蕾絲．zip 慢跑鞋．asics 慢跑鞋．GALAXY 慢跑鞋．男款慢跑鞋．排汗 慢跑鞋．PONY 慢跑鞋．男慢跑鞋．康尼 慢跑鞋．ARROW 慢跑鞋．CC 慢跑鞋．nike 慢跑鞋．PLUS 慢跑鞋．virage 慢跑鞋．輕量 慢跑鞋．T7 慢跑鞋．輕量慢跑鞋．亞瑟士 asics 慢跑鞋．女用慢跑鞋．慢跑鞋紅．2013 RN 慢跑鞋．shield 慢跑鞋．new balance 慢跑鞋．白色 慢跑鞋
失蹤陸女博士生 英國警方證實死亡【中央社】
文在寅稱「慰安婦」問題不能用「了結」掩蓋 日方強力反駁【北京新浪網】
日本再遭遇極端惡劣天氣 上百趟航班被取消【北京新浪網】
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
安全許可權遭降級 美「第一女婿」會打包回紐約嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》