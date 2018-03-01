【環球網報導 記者 朱佩】據俄羅斯衛星通訊社2月28日消息，俄羅斯聯邦安全會議負責國際安全問題的秘書助理亞歷山大？維涅季科托夫在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，美國的軍事預算是俄羅斯的10倍並旨在贏得戰爭。

韋涅季科托夫表示："至於美國的軍費預算，它是俄羅斯的10倍，完全是用於完成國家戰略的關鍵任務，即達到軍隊戰備水平和技術裝備水平，使其能夠贏得大規模的衝突。"？？？

此外，他認為，美國毫無道理地降低核武器的使用門檻不可能不對國際安全產生影響。他說：「核戰略綜述中直接說，美國不排除採取極端手段進行還擊的可能性。當然，不合理地降低核武器使用門檻不可能不對國際安全產生影響。因此，在這種情況下，錯誤的代價就是核戰爭的爆發，並對全人類造成無法挽回的後果。」

美國政府向國會提交了2019財政年度預算草案，該草案將於2018年10月1日開始。該文件顯示，美國總統特朗普申請了約7000億美元的軍費。該數額中有240億美元將用於核三位一體的現代化，60億美元用於關鍵的導彈防禦系統。