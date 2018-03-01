新華社銀川３月１日電 題：社會化服務讓農民舒舒服服種田——寧夏永寧縣春耕春播見聞

新華社記者靳赫、楊澤

春節長假剛過，寧夏廣袤的農田依舊披著黃褐色的冬裝，在寧夏永寧縣望洪鎮，農田裡隆隆的馬達聲卻奏響了春日生產的序曲，當地群眾正在搶抓農時，進行春耕春播。

在緊張的生產中，永寧縣金滿倉種植養殖家庭農場負責人張學忠卻一點也不慌忙，站在流轉的１０００餘畝農田旁，他一邊看著機械在地里忙，一邊抽著煙。「庄稼人怎麼會拿收成開玩笑？只是地里的活用不著我操心。」張學忠對記者說。

原來，張學忠把自家農田裡耕翻、播種、打葯、施肥、收割等農活打包交給了農機作業服務公司。「大型農機價格不菲，更新換代速度也很快，自購佔用資金量太大，而且地里那些活幹完后，農機就閑置了。如今我只用花一小筆資金，就能享受作物從種到收的一系列專業機械作業服務。」張學忠說。

近年來，各種農業服務需求呈現出快速增長的趨勢，一批提供農業服務的企業和機構如雨後春筍般湧現，像張學忠這樣將部分農田作業任務外包的人不在少數。近日隨著各地春耕春播陸續開展，農機作業服務成了不少農戶爭搶的「香餑餑」。

在望洪鎮史庄村的一片農田裡，一台台大型機械徐徐向前，幾名機械手合作將一袋袋小麥種子和化肥倒入播種機，隨著機器上的一排圓盤開溝器犁開地面，種子和化肥便分層埋進了土壤。拉著播種機的大型拖拉機只開了５個來回，眼前１７畝農田的小麥播種與施肥工作便宣告完成。

「我們的大型機械作業效率比農戶自購的小型機械要高得多，最近我們有點忙不過來，需要農機作業服務的人太多了。」永寧縣宏源達農機作業服務公司副經理侯良軍說。

據寧夏農牧廳農經法規處處長張延平介紹，為了順應農業發展需求，寧夏農牧部門也在加快農業社會化服務體系建設，如２０１７年在永寧縣、賀蘭縣開展政府購買農業公益性服務機制創新試點工作，選擇糧食作物生產全程機械化、病蟲害統防統治等農業服務項目，由政府購買公益性服務，在減少部分農戶購買農業服務費用的同時，也加快了農業經營性服務組織的發展。

「低成本、全方位的農業服務，讓不少原來一家一戶的農業生產經營主體辦不了、辦不好、辦了不合算的事現在可以順暢地辦妥。下一步，我們會將試點經驗逐步推廣，讓更多農戶享受到優質的農業服務。」張延平說。