新京報快訊(記者房亮)明日，中超聯賽新賽季將打響新年第一槍。兩天后(3月3日)，2018中超聯賽開幕式將在天津舉行。迎來新賽季的同時，聯賽也迎來新的讚助商。今日，在中超聯賽與新讚助商共同召開的發佈會上，剛剛就任中超公司董事長的中國足協副主席李毓毅表示，未來要辦人民喜愛的聯賽。

過去的一年，隨著投入的增加，中超聯賽的競技水平和品牌價值達到新高度。據足協統計，2017賽季，中超總進球數達732個，場均超過3個，總觀眾人數570萬人，場均2.38萬人，成為亞洲上座率最高的聯賽，在全球排名前五，超過法甲等老牌聯賽。

同時，2017賽季通過電視觀看聯賽的人次已超過4.34億，成為中超聯賽收視新高。而網路直播平均同時在線人次也達到2.01億。另外中超聯賽在海外轉播平台增加至20多個，覆蓋範圍達到96個國家和地區，基本實現了世界足球發達國家的全覆蓋。根據央視索福瑞報告統計，2017賽季中超聯賽的媒體總價值達到128.4億，比2016賽季增長66%。

基於這個背景，在結束與上一個功能型飲料品牌的兩年合作后，在體奧動力推動下，東鵬特飲成為2018中超聯賽讚助商。今日，該讚助商啟動一項公益捐贈：2018中超賽季U23球員每進1個球，他們將向馮瀟霆足球公益基金捐贈1萬元人民幣，該資金將用於青少年足球發展。

在發佈會上，李毓毅講話時提到了聯賽的目標。「我們要將中超聯賽打造成更高質量的聯賽，高質量的聯賽有五個內涵：辦人民喜愛的聯賽、公平誠信的聯賽、可持續發展的聯賽、湧現球星的聯賽、公認一流的聯賽。」

同時李毓毅也提到新賽季的「三個杜絕」：「杜絕假，堅決打擊默契球，絕不允許提供不實材料;杜絕虛，出台的政策必須嚴格執行;杜絕空，有什麼問題就解決什麼問題，不迴避，不推諉。」

編輯：戴玉璽 倪雪瑩