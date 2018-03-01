首鋼女壘隊員參加出征儀式。首鋼體育供圖

新京報快訊(記者肖萬里)今天，北京首鋼金鷹女壘出征2018美職壘啟程儀式在北京奧體中心舉行。國家體育總局手曲棒壘中心副主任楊旭，首鋼體育黨委副書記、副總經理鄭佳偉，北京首鋼金鷹女壘領隊楊劉，北京首鋼金鷹女壘中方教練組組長唐昌冬及教練團隊和運動員出席儀式。

去年5月，中國壘球協會與首鋼體育共同組建北京首鋼金鷹女壘。為全力備戰2020年東京奧運會，北京首鋼金鷹女壘赴美參加2017賽季美職壘，隊伍歷時72天完成了47場比賽。

經歷了賽季間歇期的國家隊比賽、冬訓和熱身賽后，北京首鋼金鷹女壘再次集結出征2018賽季美職壘。去年共有23名隊員赴美參加美職壘，今年的陣容將擴大到40人。其中一部分隊員將組成一隊代表北京首鋼金鷹女壘隊參賽，另一部分隊員融入美國當地的球隊，將與美職壘創始俱樂部之一的阿克倫俱樂部合作，由阿克倫賽車隊提供教練和管理，以中國球員作為主力加上高水平外援參賽。

今年，首鋼金鷹女壘的兩支隊伍都將擁有自己的主場。通過美職壘一個賽季的考核，在兩隊中擇優選取優秀的教練組成中國女壘教練團隊，選拔優秀的隊員組成中國女壘國家隊，身披國家隊戰袍出戰今年8月在日本舉行的女壘世錦賽和9月在印尼舉行的亞運會，世錦賽同時也是2020年東京奧運會的資格賽。

今年的美職壘比賽將於5月21日-7月20日在美國舉行，仍然保持六支高水平職業隊伍參賽。除了中國女壘以北京首鋼金鷹女壘國家隊俱樂部和合作組隊形式參賽外，一支以澳大利亞國家隊為班底的隊伍也將參賽。女壘姑娘們將在賽場上與來自美國、加拿大、荷蘭、菲律賓、墨西哥、多米尼加等多個國家的高手過招，她們中大部分球員會成為今年世錦賽上中國女壘的直接對手。

對於第二次美職壘之行，北京首鋼金鷹女壘中方教練組組長唐昌冬表示：「期待首鋼金鷹女壘從小綿羊變成狼的過程，這樣的高平台有助於我們磨鍊隊伍、儲備年輕隊員、選拔更優秀的人才，也有助於中國壘球不斷向高水平發展。」第二次赴美參賽的隊員劉一寧說：「去年中國壘球邁出了一大步，登上了職業賽場的最高舞台。今年我們滿懷信心和激情，期待在美職壘賽場提高水平、好好享受比賽。」

今天下午，首批出發的北京首鋼金鷹女壘將飛往美國，她們將在道奇棒壘球訓練中心集中訓練，第二批隊員將於4月1日左右前往美國與她們匯合。

編輯：戴玉璽 王曉琳 校對：陸愛英