華媒：美國逾7%婦女孕期抽煙 胎兒易存先天缺陷北京新浪網 (2018-03-01 15:50)
中新網3月1日電 美國中文網2月28日刊文稱，美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)近日發表調查報告稱，全美孕婦抽煙的平均比例為7.2%。但各州間相差很大，其中西弗吉尼亞州最高，該州有25.1%的婦女報告懷孕期間抽煙；加利福尼亞州最低，為1.6%。
文章摘編如下：
據美國媒體報導，儘管知道孕婦抽煙對母子都有風險，但在2016年分娩的婦女當中，仍有1/14的人在懷孕期間抽煙。
CDC的孕婦風險評估與健康系統數據顯示，在2011年，美國大約10%的孕婦在懷孕末期的3個月仍然抽煙，但55%的抽煙婦女在懷孕之後戒煙。
報告作者、CDC全國健康統計中心人口學家德雷克(Patrick Drake)說，孕婦抽煙的比例因所在地區、年齡段、族裔及受教育程度不同而相差很大。但無論如何，孕婦抽煙都不好。
孕婦抽煙可能給嬰兒帶來先天性缺陷，也可能引發早產、嬰兒體重過輕、死胎及嬰兒猝死。
研究人員發現，加利福尼亞、德克薩斯、新澤西和紐約等19州的孕婦抽煙比例低於全國水平，但有31州的孕婦抽煙比例高於全國平均水平，其中西弗吉尼亞、肯塔基、蒙大拿、佛蒙特和密蘇里州名列前5名。
就不同年齡段來說，20至24歲的孕婦抽煙者比例最高，為10.7%；其次為15至19歲和25至29歲兩個年齡段的孕婦，分別為8.5%及8.2%。
教育程度也影響孕婦的抽煙比例，其中具高中文化程度的孕婦比例為12.2%，高中學歷以下的孕婦比例為11.7%，而受過部分大學教育或有副學士學位的孕婦比例下降到7.9%。
研究人員表示，部分婦女不願意承認懷孕期間抽煙，所以報告中的數字可能偏低。
責任編輯：李夏君
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