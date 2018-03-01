中新網3月1日電 據馬來西亞《光華日報》報導，當地時間2月27日晚，馬來西亞一名華裔女店主，在位於阿爾瑪輕工業區的店鋪外，遭遇2名劫匪搶包，隨後劫匪將她重摔在地，導致她左肩骨折，頭部撞地，當場陷入昏迷。

這宗搶劫案於當地時間2月27日晚10時許，在阿爾瑪輕工業區，面向羅占路的其中一間店屋前發生。

42歲鍾姓女店主在當地經營嬰兒用品專賣店，當晚10時許，事主離開打烊的店鋪，不料在店前五腳基，遇到2名共乘摩托車的劫匪搶包。

根據監控錄像的畫面，事主被搶劫后，慌張地跑回店裡避難，不料，在她已經接近玻璃大門時，1名戴著頭盔的劫匪從後面敲打她的頭部，然後雙手捉住她，大力地朝地上重摔，再搶走她的肩帶包。

根據威中警區主任聶羅斯助理總監發給媒體的調查報告，事主46歲的丈夫於當地時間2月28日傍晚5時許，向警方報案。丈夫於事發當晚約10時30分，接到親人來電，告知妻子(即事主)在店前被搶劫，趕到案發現場時發現妻子已經不省人事，他趕緊把妻子送到柏達鎮KPJ醫院，醫生診斷出妻子的左肩骨折，頭部左側也受傷。

他說，隨後事主轉到北海峇眼專科醫院，醫生在28日傍晚為其左肩骨折的部位動手術。

他指出，事主損失信用卡、三星Note 8手機及私人物件，合共約1.3萬令吉。警方援引刑事法典第394條文(搶劫傷人)調查此案。

根據目擊者指出，2名劫匪疑似巫裔男子，共乘一輛藍白色摩托車。警方接到報警后，已前往案發現場調查及追蹤嫌疑人。

記者到該店採訪時，一名男員工出示劫匪遺留在現場的作案工具，1根大約1尺長的空心長管，質料類似塑膠，質地堅硬。男員工說，劫匪正是用它來攻擊老闆的。

男員工說，事發時他在店的櫃檯後面收拾，1名同事和老闆當時先後走出店鋪，在老闆走出去不久，他便聽到了叫喊聲，他立即翻越櫃檯跑到外面，看到老闆已經昏倒在店前，劫匪的摩托車則往工業區內迅速駛去，當時事發很突然。據他了解，老闆在事發隔天已甦醒。

大山腳自願治安隊說，阿爾瑪近兩個月發生了至少4宗涉及Yamaha Ego Skuter摩托車劫匪的案件，因此該隊懷疑是同一批人所為。

他說，2018年1月，1名女子在山腳鎮斯里茵碧安某小販中心用餐時，放在身邊的包包被搶走；同樣在1月，武吉英達發生了劫匪打開車門偷鞋子的案件；隨後是2月26日，某報社副主任李佩佩在茵碧安英達花園，遭遇劫匪搶劫並敲打車鏡；接著就是這宗。4宗案件的劫匪均使用上述型號的摩托車作案。