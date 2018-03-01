刷個臉就入了關 紐西蘭350萬旅客選擇自助通關北京新浪網 (2018-03-01 15:50)
中新網3月1日電 據紐西蘭天維網報導，當地時間2月27日，紐西蘭海關發佈數據顯示，2018年夏天已有近350萬名旅客通過eGate自助通關出入境紐西蘭。據了解，2017年，紐西蘭海關向包括中國在內的5個國家開放了eGate自助通關服務，目前已有10個國家的旅客都可以享受這項服務。
據邊境業務經理Anne-Marie Taggart透露，今年夏天出入境高峰期開始於2017年12月初，到2018年2月中截止，海關在這10周內的旅客接待量相當於紐西蘭總人口的80%。
數據顯示，紐西蘭的五大國際機場，包括奧克蘭，惠靈頓，基督城，但尼丁和皇后鎮，今年夏天客運吞吐總量近350萬人次，比2017年同期增加13.3萬人次，完成飛機起降1.82萬次。奧克蘭機場作為紐西蘭最大的機場，旅客人數比2017年同期增加9.8萬人次，機場服務人員配備也相應增加。
為應對今年夏季的旅客高峰，機場設置了更多eGate自助通關服務設備和新的數字標牌，以期為旅客創造更順暢的通關體驗。Taggart認為，邊境接待業務的順利開展得益於機場邊境小組的周密規劃，而配備足夠的工作人員是特別重要的。
據了解，自2009年起，紐西蘭開始使用自助通關(SmartGate)電子護照及面相識別技術，為機場和旅客帶來了極大的便利。2017年，紐西蘭海關又向包括中國在內的5個國家開放了eGate自助通關服務，目前有10個國家的旅客都可以享受這項服務，為高峰期的旅客接待提供極大幫助。
旅遊產業是紐西蘭的支柱產業。Targgart表示，紐西蘭海關正在竭力提高服務水平，確保將混亂降到最低，為旅客們營造一個愉悅的通關體驗。
責任編輯：李夏君
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