中新網3月1日電 澳洲新快網1日刊文稱，澳大利亞住房負擔問題持續，最新調查顯示近1000萬居民認為房價高不可攀。此外，還有60%的澳人認為今生只能維持基本生活，或者退休時將掙扎度日。

文章摘編如下：

據報導，根據慈善機構救世軍(Salvation Army)今日公佈的數據，高達990萬的澳大利亞居民認為「有房夢」已經破滅。此外，770萬澳大利亞居民認為財務狀況正影響其情緒、家庭生活、職業目標及社交生活。(根據2016年人口普查，澳大利亞人口現為2413萬人。)

調查還發現，1/3按揭貸款人認為，如果今年利率上調，他們償還貸款將出現困難。

救世軍發言人哈默(Bruce Harmer)表示，儘管全澳財務狀態惡化的居民數量增多，但是許多人都將獨自苦苦支撐，而非尋求援助。這不僅僅是那些無家可歸或窮困潦倒的人，還包括有工作、卻仍入不敷出的人。

哈默呼籲財務出現困難的居民尋求朋友、家人，或者救世軍援助。在財務困難變成財務危機前，積極採取措施。

此外，調查還顯示，1/4的澳大利亞居民擔心找不到合理的有償工作，60%的人認為今生只能維持基本生活，或者退休時將掙扎度日。

救世軍管理人員莫德斯(Paul Moulds)表示，住房負擔危機對澳大利亞居民造成「災難性」影響。生活開銷不再只是赤貧或無家可歸的人擔心的問題，尋求援助的人數漸漲，其中許多人的處境都很凄涼。